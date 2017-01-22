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    Аваков: возможно обнародование расследований резонансных убийств

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (322)

    (обновлено: )22306
    Согласно информации, Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, в том числе и резонансных.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в настоящее время в правоохранительных органах обсуждается вопрос обнародования материалов расследований ряда совершенных и предотвращенных убийств, в том числе резонансных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя предотвращение покушения на народного депутата Антона Геращенко.

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    "Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных. Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией. Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования", – сообщил Аваков.

    Также он отметил, что покушение на Геращенко – это элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины.

    Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двух подозреваемых в деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко на два месяца без права внесения залога.

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