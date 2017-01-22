Переаттестация таможенников при низкой зарплате не поможет - Винниченко

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни. Об этом говорится в сообщении ГФС. Накануне СМИ сообщали, что при получении взятки в размере 5 тысяч долларов задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова. Задержание провели сотрудники военной прокуратуры. Этот момент ставит ребром переаттестацию таможенников.

Управляющий партнер юридической компании WinnerLex, член общественного совета при комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко в эфире радиостанции "Голос Столицы" высказала свое мнение о реформе таможенной службы и переаттестации ее сотрудников.

"Будет переаттестация, наберется новый штат, но если у нового штата дальше будет опять оплата ниже стоимости, например, той же платежки на коммунальные услуги, то о каком качестве работы в данном случае можно говорить. То есть переаттестация — не решение этой проблемы. Решение проблемы должно быть комплексное. Когда озвучивается вопрос о том, что реформирование таможни — это требование МВФ, то мы забываем совершенно о том, что можно все-таки заглянуть в рекомендации рабочей группы технической миссии по таможенному реформированию МВФ, в которых говорилось непосредственно об основных моментах реформирования, и переаттестация там далеко была не самым ключевым моментом, а ключевым все-таки моментом является такая реформа таможни, которая нивелирует полностью человеческий фактор", — отметила Винниченко.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области.