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    Переаттестация таможенников при низкой зарплате не поможет - Винниченко

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (199)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" член общественного совета при Комитете Верховной Радыпо вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко заявила, что для реформирования таможни, нужно нивелировать человеческий фактор.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Winner Lex

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни. Об этом говорится в сообщении ГФС. Накануне СМИ сообщали, что при получении взятки в размере 5 тысяч долларов задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова. Задержание провели сотрудники военной прокуратуры. Этот момент ставит ребром переаттестацию таможенников.

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    Управляющий партнер юридической компании WinnerLex, член общественного совета при комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко в эфире радиостанции "Голос Столицы" высказала свое мнение о реформе таможенной службы и переаттестации ее сотрудников.

    "Будет переаттестация, наберется новый штат, но если у нового штата дальше будет опять оплата ниже стоимости, например, той же платежки на коммунальные услуги, то о каком качестве работы в данном случае можно говорить. То есть переаттестация — не решение этой проблемы. Решение проблемы должно быть комплексное. Когда озвучивается вопрос о том, что реформирование таможни — это требование МВФ, то мы забываем совершенно о том, что можно все-таки заглянуть в рекомендации рабочей группы технической миссии по таможенному реформированию МВФ, в которых говорилось непосредственно об основных моментах реформирования, и переаттестация там далеко была не самым ключевым моментом, а ключевым все-таки моментом является такая реформа таможни, которая нивелирует полностью человеческий фактор", — отметила Винниченко.

    Ранее агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области.

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