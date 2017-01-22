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    СБУ сорвала покушение на Геращенко - СМИ

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    По информации СМИ, основным мотивом покушения на Геращенко была попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец".
    Антон Геращенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. СБУ предотвратила покушение на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, сообщает Цензор.нет со ссылкой на свои источники.

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    "Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем — бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ)", — сообщает издание.

    По информации СМИ, более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем.

    "Основной мотив покушения на Геращенко — попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой", — пишет издание. 

    После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным. 

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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