СБУ сорвала покушение на Геращенко - СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. СБУ предотвратила покушение на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, сообщает Цензор.нет со ссылкой на свои источники.

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"Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем — бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ)", — сообщает издание.

По информации СМИ, более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем.

"Основной мотив покушения на Геращенко — попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой", — пишет издание.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.