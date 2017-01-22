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    Украине не стоит надеяться на партнерство с США - Кушниренко

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (601)

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    Эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что переговорные позиции Украины и США очень неравны.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Голос Столицы

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Миллиардер Дональд Трамп официально стал президентом США. Церемония состоялась в пятницу, 20 января, у здания Капитолия с участием председателя Верховного суда США. Церемонию проигнорировали десятки конгрессменов, представляющих Демократическую партию США.

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    Перспективы сотрудничества США с Украиной при новом президенте прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

    "Переговорные позиции Украины и США очень неравны… В данном случае Украине на партнерство надеяться не стоит, если мы говорим функционально, а не просто декларативно. Украина достаточно понятный объект в политике США, если будут соответствовать определенным критериям действия нашей правящей группы и в целом процессы будут удовлетворять, то в принципе можно надеяться на очень даже эффективное сотрудничество", — отметил эксперт.

    Напомним, в пятницу в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Дональда Трампа. На церемонию прибыли первые лица государства, бывшие президенты страны и близкие Трампу люди. Среди гостей были замечены экс-президент США Джордж Буш с супругой, также бывший президент штатов Билл Клинтон с женой и бывшей претенденткой на пост главы государства Хиллари Клинтон. Посетил инаугурацию и экс-президент США Джимми Картер.

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