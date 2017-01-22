Украине не стоит надеяться на партнерство с США - Кушниренко

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Миллиардер Дональд Трамп официально стал президентом США. Церемония состоялась в пятницу, 20 января, у здания Капитолия с участием председателя Верховного суда США. Церемонию проигнорировали десятки конгрессменов, представляющих Демократическую партию США.

Перспективы сотрудничества США с Украиной при новом президенте прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

"Переговорные позиции Украины и США очень неравны… В данном случае Украине на партнерство надеяться не стоит, если мы говорим функционально, а не просто декларативно. Украина достаточно понятный объект в политике США, если будут соответствовать определенным критериям действия нашей правящей группы и в целом процессы будут удовлетворять, то в принципе можно надеяться на очень даже эффективное сотрудничество", — отметил эксперт.

Напомним, в пятницу в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Дональда Трампа. На церемонию прибыли первые лица государства, бывшие президенты страны и близкие Трампу люди. Среди гостей были замечены экс-президент США Джордж Буш с супругой, также бывший президент штатов Билл Клинтон с женой и бывшей претенденткой на пост главы государства Хиллари Клинтон. Посетил инаугурацию и экс-президент США Джимми Картер.