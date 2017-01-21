В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленных - Геращенко

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. 24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Верховной Рады поднимет вопрос об освобождении украинских пленных. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

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"Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках", — написала она.

По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных.

"На давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный — и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", — отметила Геращенко.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе, к компетенцию которой, в частности, входит обмен пленными, перенесена на следующую неделю.