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    В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленных - Геращенко

    (обновлено: )12912
    Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, Украина борется за "освобождение заложников на всех международных площадках".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. 24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Верховной Рады поднимет вопрос об освобождении украинских пленных. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

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    "Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках", — написала она.

    По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных.

    "На давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный — и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", — отметила Геращенко.

    Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе, к компетенцию которой, в частности, входит обмен пленными, перенесена на следующую неделю.

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