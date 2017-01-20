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    Порошенко рассчитывает на положительное решение суда по долгу в $3 млрд перед РФ

    (обновлено: )584111
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко, к британской системе правосудия есть доверие, поэтому ожидается положительное решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Мария Князева. Украина доверяет британскому суду и рассчитывает на положительное решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ, сообщил глава государства Петр Порошенко РИА Новости.

    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso
    Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

    "Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду", — сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях по будущему решению суда.

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    Высокий суд Лондона в четверг завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

    Как пояснил РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

    Минфин РФ в пятницу заявил, что считает не выдерживающей критику приведенную Украиной аргументацию и ожидает скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска.

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