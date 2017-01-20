Порошенко рассчитывает на положительное решение суда по долгу в $3 млрд перед РФ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Мария Князева. Украина доверяет британскому суду и рассчитывает на положительное решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ, сообщил глава государства Петр Порошенко РИА Новости.

"Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду", — сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях по будущему решению суда.

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Высокий суд Лондона в четверг завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

Как пояснил РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

Минфин РФ в пятницу заявил, что считает не выдерживающей критику приведенную Украиной аргументацию и ожидает скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска.