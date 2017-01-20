Руководство Львовской таможни отстранили от работы - ГФС

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба временно отстранила от выполнения обязанностей все руководство Львовской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вчера правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", — говорится в сообщении.

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Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование проекта таможенной реформы в Одесской области.