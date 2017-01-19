наверх
20.01.201700:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко обвинил Путина и Асада в нарушении глобальной безопасности

    Тема:

    Давос-2017 и новый мировой порядок (31)

    (обновлено: )7214
    Характеризуя ситуацию в Украине, Петр Порошенко отметил наметившийся экономический рост, а также заявил об эффективности антикоррупционной системы в стране.
    Американский журналист Роберт Квест и президент Украины Петр Порошенко в Давосе
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Безответственные действия президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада спровоцировали дестабилизацию системы глобальной безопасности, считает президент Украины Петр Порошенко.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY
    Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

    "Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина — у нас теперь большие проблемы с глобальной безопасностью", – заявил Порошенко в интервью журналисту телекомпании CNN Роберту Квесту, с которым он встретился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает пресс-служба главы государства.

    Читайте также — Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

    Порошенко также назвал "российские кибератаки" частью гибридной войны.

    Характеризуя ситуацию в Украине, глава государства отметил наметившийся экономический рост, а также заявил об эффективности антикоррупционной системы. "В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", – подчеркнул он.

    Читайте также — Давос-2017: нестабильность и процесс смены лидерства

    Порошенко особо отметил поддержку Украины со стороны США, а также выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что Порошенко надеется встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом в феврале во время своего визита в Вашингтон. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Репетиция военного парада в США перед инаугурацией Трампа. Видео
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения