Порошенко обвинил Путина и Асада в нарушении глобальной безопасности

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Безответственные действия президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада спровоцировали дестабилизацию системы глобальной безопасности, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина — у нас теперь большие проблемы с глобальной безопасностью", – заявил Порошенко в интервью журналисту телекомпании CNN Роберту Квесту, с которым он встретился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает пресс-служба главы государства.

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Порошенко также назвал "российские кибератаки" частью гибридной войны.

Характеризуя ситуацию в Украине, глава государства отметил наметившийся экономический рост, а также заявил об эффективности антикоррупционной системы. "В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы встречались здесь, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", – подчеркнул он.

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Порошенко особо отметил поддержку Украины со стороны США, а также выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Порошенко надеется встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом в феврале во время своего визита в Вашингтон.