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    ЕК не ослабит поддержку Украины на фоне смены президента США - Хан

    Тема:

    Смена власти в США (492)

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    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан отметил, что европейская поддержка Украины останется прежней и после прихода к власти президента США Дональда Трампа.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан. Архивное фото
    Фото Еврокомиссия

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Еврокомиссия не будет ослаблять поддержку Украины на фоне смены президента США, заявил РИА Новости еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Первая пресс-конференция Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Reuters: Трамп говорит, Украина волнуется

    Отвечая на вопрос, ожидает ли он какого-либо ухудшения международной поддержки Украины после вступления Дональда Трампа на пост президента США, Хан сказал, что может "только говорить о европейской поддержке… она останется прежней".

    Отвечая на вопрос, не снизит ли ЕК уровень поддержи Украины, он сказал "нет, нет".

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    Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.

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