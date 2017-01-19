ЕК не ослабит поддержку Украины на фоне смены президента США - Хан

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Еврокомиссия не будет ослаблять поддержку Украины на фоне смены президента США, заявил РИА Новости еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он какого-либо ухудшения международной поддержки Украины после вступления Дональда Трампа на пост президента США, Хан сказал, что может "только говорить о европейской поддержке… она останется прежней".

Отвечая на вопрос, не снизит ли ЕК уровень поддержи Украины, он сказал "нет, нет".

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Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.