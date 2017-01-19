Порошенко встретится с Лагард в Давосе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, а также с лидерами государств и руководителями международных организаций в Давосе, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

"Программой сегодняшнего дня предусмотрено участие главы украинского государства в работе Всемирного экономического форума в Давосе, предусмотрена встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", — говорится в сообщении.

Порошенко также проведет ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций, среди которых встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

В пресс-службе отметили, что Порошенко примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире", а также интерактивной сессии "Новый договор для Европы".

Напомним, президент Петр Порошенко в Давосе призвал руководителей крупных западных компаний к участию в приватизации в Украине.