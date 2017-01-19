Порошенко выступит с речью на экономическом форуме в Давосе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Смотрите также: Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

Пресс-служба президента также добавляет, что в ходе работы Форума Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Ранее Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

В Давосе президент Украины встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также экс-главой Европарламента Мартином Шульцем.