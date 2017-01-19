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    Порошенко выступит с речью на экономическом форуме в Давосе

    Тема:

    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (24)

    (обновлено: )43013
    По данным пресс-службы главы государства, Петр Порошенко в четверг выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", а также примет участие в дебатах "Новый договор для Европы".
    Петр Порошенко в ходе визита в Давос
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

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    УНИАН
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    Согласно сообщению, Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

    Смотрите также: Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

    Пресс-служба президента также добавляет, что в ходе работы Форума Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

    Ранее Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

    В Давосе президент Украины встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также экс-главой Европарламента Мартином Шульцем.

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