Порошенко в Давосе: Америка должна быть большой снова

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко призвал мир противодействовать российской киберугрозе и продемонстрировать лидерство в вопросе глобальной безопасности. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Порошенко выразил сомнение в том, что Вашингтон может отвернуться от Киева, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп публично заявил о соблюдении обязательств США.

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Порошенко также подчеркнул важность НАТО как оплота защиты от Москвы, после того, как Трамп взволновал Европу, назвав военный союз "устаревшим". "НАТО, главным образом это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала снова, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить агрессию", — сказал он.

Президент Украины убежден, чтобы продемонстрировать свою роль в качестве глобального лидера, США надо будет укрепить трансатлантическое единство. "Америка должна быть большой снова", — сказал он, повторив лозунг предвыборной кампании Трампа.

Ранее Порошенко заявил, что надеется встретиться с Трампом в Вашингтоне в феврале.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.