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    Политика

    "Оппоблок" не признает исключение нардепов из парламентских комитетов

    (обновлено: )8710
    Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде заявила, что не признает исключение народных депутатов из парламентских комитетов, в частности исключение Сергея Левочкина, являющегося членом Комитета по нацбезопасности.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде не признаёт решений парламентских комитетов об исключении народных депутатов из их состава. Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Левочкина.

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    112 Украина/youtube
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия

    "В Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии (…) Мы расцениваем это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", — сказано в заявлении.

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    "Оппозиционный блок" не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Оппозиционный блок обращается к международным партнёрам Украины дать оценку подобным действиям", — заявили в политсиле.

    В среду, 18 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал исключение внефракционного народного депутата Надежды Савченко из своего состава. Нардеп назвала свое исключение из состава Комитета незаконным. 

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    Скандал вокруг Савченко разгорелся после того, как она 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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