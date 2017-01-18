"Оппоблок" не признает исключение нардепов из парламентских комитетов

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде не признаёт решений парламентских комитетов об исключении народных депутатов из их состава. Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Левочкина.

"В Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии (…) Мы расцениваем это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", — сказано в заявлении.

Читайте также: Виктор Суслов о шансах Украины выиграть арбитраж в Лондоне

"Оппозиционный блок" не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Оппозиционный блок обращается к международным партнёрам Украины дать оценку подобным действиям", — заявили в политсиле.

В среду, 18 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал исключение внефракционного народного депутата Надежды Савченко из своего состава. Нардеп назвала свое исключение из состава Комитета незаконным.

Читайте также: "Не вы ли сдали Крым?" — обращение Савченко к Пашинскому

Скандал вокруг Савченко разгорелся после того, как она 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.