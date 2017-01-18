Мураев: за критику Трампа расплатятся все

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Новый президент США Дональд Трамп — очень прагматичный человек, который будет действовать исключительно в интересах своего государства, считает внефракционный нардеп Евгений Мураев.

"Политики уровня президента, премьер-министра, а также члены правительства не имели права выбирать себе фаворита президентских выборов в США, как это сделали наши украинские политики. Безусловно, личностные отношения к любым проявлениям агрессии в ходе избирательной кампании имеются. Поэтому, безусловно, яростная поддержка Хилари Клинтон и критика Дональда Трампа будут иметь негативные последствия. К сожалению, не для политиков, а для всей Украины. Будем надеяться, что украинская дипломатия сможет нивелировать эти неприятные моменты, хотя лично я в это не верю. Ведь дипломатический корпус оставляет желать лучшего. В целом, это ошибка, за которую придется расплачиваться всем", — говорит политик.

Кроме того, депутат поставил под сомнение домыслы экспертов и политиков, что с приходом Трампа отношения Соединенных Штатов и РФ ждет небывалое потепление.

"Я не верю в дружбу США с Россией. Дональд Трамп очень прагматичный человек и он как президент будет действовать исключительно в интересах своего государства, которое ему доверили граждане. Если Трампу будет выгодно, то какое-то потепление в отношениях с РФ вполне возможно. Но если Штатам будет на руку продолжать занимать радикальную позицию и продлевать санкции, он тоже будет это делать. США сильны своими институтами и резко повернуть направление внешней политики никто не позволит", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский.

Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.