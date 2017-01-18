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    СБУ даст оценку заявлению Савченко по Крыму

    (обновлено: )12810
    Как отметили в Службе безопасности Украины, пока что рано говорить о том, ведет ли заявление Надежды Савченко "к какой-то легитимизации оккупации Крыма или же это просто мысль, которую она неосторожно сформулировала".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил, что СБУ даст правовую оценку высказываниям депутата Верховной Рады Надежды Савченко по Крыму.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    Во вторник Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

    "Мы обязательно дадим правовую оценку высказываниям Савченко. Но пока что рано говорить – ведет ли это высказывание к какой-то легитимизации оккупации Крыма или же это просто мысль, которую она неосторожно сформулировала. Но мы однозначно обратили внимание на ее заявление", — заявил Ткачук интернет-изданию "Обозреватель".

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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