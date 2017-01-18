Мураев: разговоры о зарплатах депутатов - это отвлекающий маневр

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Тема повышения депутатских зарплат появилась в информационном пространстве не случайно, считает внефракционный нардеп Евгений Мураев.

Во вторник депутатам Верховной Рады едва не повысили зарплату. Глава Верховной Рады Андрей Парубий внес предложение, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, как это планировалось ранее, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам депутатов. Однако народные депутаты отклонили все предложения головы Рады и не смогли принять проект постановления.

"Я не думаю, что зарплата определяет мотивацию тех, кто принимает законопроекты. В то же время я против популизма, когда кто-то из нардепов начинает определять ее размер. Однозначно, зарплата депутатов должна быть отражением того, что происходит в стране. Если депутаты занимаются повышением собственного обеспечения, это не делает им чести", — отметил Мураев.

В то же время, политик считает, что внезапно возникшая тема повышения депутатских зарплат появилась в информационном пространстве не случайно.

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"Все это информповоды, которые отвлекают простых людей от реального положения вещей в Украине. Таким образом заполняется все информационное пространство, и вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы Украины, все масс-медиа начинают акцентировать свое внимание на таких вещах как зарплаты и надбавки для народных избранников. Если вы заметили, то во вторник сообщение о депутатских зарплатах было топ-новостью всех информагенств. Таким образом, людей отвлекли от встреч в Давосе, от реального подорожания жизни, падения экономики и реально заботящих людей тем. Это искусственный вброс", — убежден депутат.