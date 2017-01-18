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    Кабмин на заседании в среду займется бюджетом Пенсионного фонда

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    Экономика Украины. Падение гривны (248)

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    Степан Кубив представит проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности".
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В среду, 18 января, во главе с премьер-министром состоится очередное заседание Кабинета министров. Начало заседания — 11.00. 

    Пенсионерка
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
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    Согласно повестке дня, обнародованной пресс-службой правительства,министры рассмотрят ряд законопроектов. В частности, первый вице-премьер Степан Кубив представит проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности". Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой доложит о стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины.

    Одним из ключевых вопросов заседания членов правительства будет проект постановления Кабина "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2017 год", который представит министр соцполитики Александр Рева

    Также Рева доложит о внесении изменения в пункт 1 Порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц.

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    О планах организации выполнения законов Украины и указов Президента Украины расскажет министр Кабинета министров Александр Саенко. 

    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства 18 января можно здесь

    Ранее сообщалось, что дефицит средств в Пенсионном фонде составляет около 150 млрд грн в год. 

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