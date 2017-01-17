Порошенко прибыл в Давос для участия в ВЭФ-2017

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во вторник утром прибыл в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы государства.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

"Президент Украины прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы форума президент Украины также проведет ряд двухсторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, он не будет.

Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.