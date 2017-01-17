наверх
17.01.201706:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гаагский процесс инициируется с целью пиара - политолог

    (обновлено: )20421
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов заявил, что Гаагский процесс нужен, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня.
    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    Петр Порошенко
    Коллаж РИА Новости Украина
    Двуликий Янус-Порошенко

    Данную инициативу прокомментировал политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Читайте также — Шокирующие платежки за коммуналку: так платить или не платить?

    "Мне кажется, это инициируется с одной целью – для того, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня, для того, чтобы он пребывал в новостных лентах, для того, чтобы о нас не забыли. Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться, то есть для пиара, в первую очередь, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне", — считает эксперт.

    Напомним, еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал "всеобъемлющий иск к РФ по Крыму". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Джон Керри
    Смена власти в США