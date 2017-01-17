Гаагский процесс инициируется с целью пиара - политолог

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Данную инициативу прокомментировал политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Мне кажется, это инициируется с одной целью – для того, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня, для того, чтобы он пребывал в новостных лентах, для того, чтобы о нас не забыли. Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться, то есть для пиара, в первую очередь, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне", — считает эксперт.

Напомним, еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал "всеобъемлющий иск к РФ по Крыму".