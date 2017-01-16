Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. В Крым прибыли лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

"Делегации во главе с руководителями Донецкой и Луганской народных республик уже находятся в Крыму. Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", — заявил Козенко.

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в республику также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. "Все первые руководители сегодня находятся в Крыму", — подчеркнул Козенко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".

"На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине", — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора отметили необходимость продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей.