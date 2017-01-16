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    Политика

    Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (161)

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    Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в республику также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.
    Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Архивное фото
    RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. В Крым прибыли лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

    Виктор Пинчук. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
    WSJ, статья Пинчука: Для мира в Украине нужен компромисс по ЕС, Крыму и РФ

    "Делегации во главе с руководителями Донецкой и Луганской народных республик уже находятся в Крыму. Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", — заявил Козенко.

    Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в республику также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. "Все первые руководители сегодня находятся в Крыму", — подчеркнул Козенко.

    В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".

    "На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине", — подчеркнул депутат.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора отметили необходимость продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей.

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