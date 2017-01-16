Первое в 2017 году заседание контактной группы пройдет в Минске

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Первое в 2017 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в понедельник в Минске.

В ушедшем году сторонам переговоров так и не удалось решить большинство основных вопросов, которые в белорусской столице и на других площадках обсуждают уже не первый год. Среди самых проблемных из них — полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Несмотря на многочисленные призывы и договоренности, сторонам конфликта так и не удалось добиться главной цели минских переговоров — полного прекращения боевых действия. После очередного призыва ОБСЕ прекратить огонь к Новому году интенсивность стрельбы, как это бывало и ранее, стихла, но не надолго.

Ни одна из сторон вооруженного конфликта не высказывается открыто против обмена пленными по принципу "всех на всех", но тем не менее ожидавшегося до Нового года обмена так и не произошло. По словам представителей обеих сторон, проблема состоит в согласовании списков пленных.

Несколько дней назад депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев.

"В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, уже могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть не точны или не полные данные… Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе", — написала Савченко.

Она предлагает провести обмен в три этапа: на первом — обменять всех подтвержденных сторонами пленных (по ее мнению, это 42 украинских военных, 256 ополченцев, а также 44 украинца, находящихся в заключении в Крыму, и 102 гражданина РФ, задержанных в Украине), на втором этапе — провести розыск тех, кто был в списках, но местонахождение которых не было установлено, а на третьем этапе все те, кого не удастся найти, должны быть объявлены мертвыми или пропавшими без вести, и необходимо начать работу по розыску их захоронения, эксгумации, идентификации и перезахоронению.

В свою очередь один из представителей Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук считает, что переговоры об обмене пленными могут проходить только в рамках списков, которые обсуждаются на встречах контактной группы в Минске.

"Существует только один вариант списков — официальный, который используют представители Украины, и они никогда не публиковались. Это касается как тех переговоров, которые я веду в Москве, так и тех переговоров, которые я совместно с Ириной Геращенко веду в гуманитарной подгруппе в Минске с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", — заявил Медведчук в интервью, которое опубликовано на сайте газеты "Аргументы и факты".

По его словам, Украина продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение 55 из них. Самопровозглашенная ДНР разыскивает на подконтрольной ВСУ территории 494 человека, ЛНР — 458.

Несмотря на относительно скромные успехи, переговорщики полны решимости продолжить свою работу в 2017 году.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик во время своей последней встречи с прессой высказал мнение, что тот факт, что значительное число обязательств в рамках минских соглашений не было выполнено в 2016 году, "не должно останавливать нас на пути продолжения переговоров в новом году с новыми силами и энтузиазмом".

В свою очередь представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа сформировала план работы на 2017 год. "Мы надеемся, что реализация этого плана повысит результативность нашей работы", — заявил он.

Грызлов отметил, что в этом году контактная группа должна будет сделать важные шаги в политическом урегулировании конфликта. "Прежде всего, в реализации соответствующих пунктов минских соглашений. Таких, как введение в действие закона об особом статусе Донбасса, завершение конституционной реформы, широкая амнистия и выборы в рамках согласованного закона о выборах", — добавил он.

В свою очередь власти ДНР надеются, что у представителей Киева на переговорах по Донбассу будет более конструктивная позиция. "Мы ожидаем от украинских представителей в 2017 году ответной реакции, которая больше не будет препятствовать приходу долгожданного мира", — заявила представитель республики в политической подгруппе, исполняющая обязанности министра иностранных дел Наталья Никонорова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.