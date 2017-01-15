Реальная поддержка США Украины свелась к дипломатической - эксперт

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Встречу президента Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена перенесли на 16 января. После встречи они сделают заявление для СМИ. Ранее в Администрации президента США сообщили, что визит Байдена в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную причастность к этой поддержке.

Изменится ли уровень поддержки, оказываемой США Украине, в связи с приходом новой администрации, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко.

"Я думаю, что уменьшаться уже некуда, поскольку реальная поддержка Украины Соединенными Штатами свелась к дипломатической поддержке, поскольку какой-то более действенной — военной, в частности, поддержки не было. США сохраняли поддержку Украины на минимальном уровне во время администрации президента Барака Обамы, и скорее всего, они будут ее сохранять и дальше", — заявил эксперт.

Напомним, посольство США в Украине подтвердило, что вице-президент США Джо Байден перенес свой визит в Киев на 16 января. В ходе визита вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.