Трампу и Путину на первых переговорах не избежать вопроса Украины - эксперт

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В канун Нового года Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов президента. Кроме того, была информация, что США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Комментируя вводимые санкции, Барак Обама назвал их необходимым и адекватным ответом на действия России. Однако есть опасения, что санкции отменит его преемник — Дональд Трамп, который уже заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Будет ли на встрече лидеров двух стран обсуждаться вопрос санкций, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт-международник Анна Шелест.

"Санкции, конечно. Было уже несколько раз, когда Россия говорила, что снимите санкции, и мы сделаем то, то, и то. Т.е. РФ поднимает вопрос санкций на всех встречах и лоббирует их отмену. Однако 100% будут говорить о Сирии, в первую очередь. Конечно, не избежать и украинского вопроса ни с одной, ни с другой стороны, потому что мы можем видеть по заявлениям как Путина, так и некоторых его топ-чиновников, что несмотря на "нормандский формат", на минские переговоры, они все-таки ждут договоренностей с США, и особенно на первых переговорах этот вопрос будет на повестке дня", — высказала мнение эксперт.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.