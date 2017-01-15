Украина проинспектирует военную деятельность РФ в Ростовской области

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украинские инспекторы определят масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области с 16 по 19 января, сообщил в понедельник начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период со 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", — заявил он.

По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в районе площадью около 16 тысяч квадратных километров в Ростовской области или подтвердит ее отсутствие.

"В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", — добавил Рыжков.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности в Донбассе "Украина не сделает ни шагу вперед".