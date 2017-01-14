Бруней будет поддерживать Украину в АСЕАН - Климкин

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Украина и Бруней активизируют экономическое сотрудничество. Также Бруней будет поддерживать интересы Украины в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Об этом на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Разговор с султаном Брунея: договорились развивать контакты, бизнес и о поддержке в АСЕАН", — написал он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился с визитом в страны Юго-Восточной Азии, в частности, он посетит Мьянму, Бруней и Сингапур.