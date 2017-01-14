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Первый суд по делу Ефремова пройдет в Старобельске 16 января - ГПУ

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Дело Ефремова. Первый пошел? (638)

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Согласно информации, в понедельник, в 10:00, пройдет первое судебное заседание. По словам Сарган, вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.
Александр Ефремов
Радио Свобода

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова состоится 16 января 2017 года в Старобельском районном суде Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает "РБК-Украина".

Елена Дьяченко
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"В понедельник в 10:00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание", — сообщила Сарган.

При этом она отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Старобельск.

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