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Аваков: никакой финансовой полиции допускать нельзя

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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, "нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС".
Арсен Аваков. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает против создания финансовой полиции.

Налоговая полиция проводит обыски
krlife.com.ua
Опрометчивое самоубийство. Соцсети о случайной ликвидации налоговой милиции

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", — написал глава МВД на своей странице в Facebook.

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Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.

Однако Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.

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