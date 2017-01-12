Украина не будет полезна для новой администрации президента США – эксперт

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. На этой неделе президент Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом. Он приедет в Киев в конце недели, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что главная цель визита Джозефа Байдена — обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Как могут сложиться отношения Украины и США при новом президенте, рассказал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Украинский истеблишмент не понимает, что если для демократов международная политика все же была политика ценностей, то для Трампа международная политика — это политика чего-то более конкретного. И Украина не может сформировать повестку дня именно для общения с Трампом, для общения с администрацией республиканцев, она не может сформировать, чем именно Украина может быть полезной для новой администрации президента. В этом очень большая проблема — это первое. А во-вторых, все грантоеды, которые находились и в парламенте, и на некоторых министерских должностях, и вообще в украинской власти, открыто поддерживали кандидатуру, которая не прошла, соответственно, в Украине не осталось тех коммуникаторов, которые могут спокойно поехать в Вашингтон и о чем-то общаться, договариваться. Это две большие проблемы Украины, и, к сожалению, даже приезд Джо Байдена никак их не решает", — утверждает политолог.