Онищенко не предоставил никаких доказательств - Холодницкий

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады из группы "Воля народа" Александр Онищенко не предоставил следствию никаких доказательств подкупа народных депутатов в ходе видеодопроса в конце декабря. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "Украинской правде".

Ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

"Он (Онищенко — ред.) сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто "бла-бла-бла", – сказал он.

На вопрос, сообщил ли депутат какие-либо новые данные, Холодницкий ответил: "Это фактически было его выступление, просто не на национальном телеканале. А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры".

"Нет никакой информации, кому он давал деньги, за которые голосования, когда, где, из какого банка, была ли наличность – ну ничего. "А я платил, а я не помню" – вот все ответы. Наша задача подойти к этому о объективно, но все выглядит как-то так. Он очередной раз просто выговорился и на этом все закончилось", – пояснил прокурор.

Онищенко, в частности, заявлял, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в парламенте.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.