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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился с визитом в страны Юго-Восточной Азии, в частности, он посетит Мьянму, Бруней и Сингапур, сообщила в среду пресс-служба МИД.

"Одиннадцатого-тринадцатого января министр иностранных дел Украины Павел Климкин совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубление сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями относительно актуальных международных и региональных вопросов", — говорится в сообщении.

По данным МИД, в ходе визита запланированы встречи министра с руководством Мьянмы.

После этого, 13-14 января Климкин будет находиться в Брунее с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждения путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях.

С 15 по 16 января министр совершит визит в Сингапур. По данным МИД, целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах. Ожидается, что Климкин встретится с руководством Сингапура.

Напомним, в октябре Климкин в рамках однодневного рабочего визита в Румынию принял участие в открытии бюста Тараса Шевченко.