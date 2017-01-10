Эксперт: замена посла США в Украине - вопрос нескольких месяцев

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Западные СМИ сообщили о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается уволить около полусотни американских послов, которые были назначены Бараком Обамой.

Какая судьба ждет посла США в Украине Мари Йованович, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

"Что касается посла США в Украине, ее автобиография показывает, что она является карьерным дипломатом, а не политическим назначенцем. Она работала как при республиканцах, так и при демократах в Госдепе, и здесь, конечно, все зависит от того, как к ней будет относиться новоизбранный госсекретарь, и какая будет позиция в Белом доме. Я думаю, что пока говорить рано, будет ли принято решение о ее замене или о том, чтобы она дальше продолжила работать. Посмотрим, я думаю, в течение ближайших трех-четырех месяцев", — пояснил Филипчук.