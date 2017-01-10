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СБУ выяснит, откуда у Савченко списки пленных

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (92)

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По словам представителя специального центра СБУ по освобождению заложников Юрия Тандита, служба выяснит, кто был источником списков пленных, которые опубликовала Надежда Савченко.
Здание Службы безопасности Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что ведомство намерено выяснить, как депутат Рады Надежда Савченко получила списки пленных в Донбассе.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Если говорить об источниках, мы выясним, кто передавал", — сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Савченко во вторник опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБ Украины была против обнародования этих списков.

По словам Савченко, родственники пленных со стороны Киева не были против публикации. Она считает, что как депутат Рады неподотчетна СБУ.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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