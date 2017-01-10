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Списки Савченко: если в РФ хотят помочь, нужно соглашаться - Погребинский

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (90)

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" высказал уверенность, что инициатива Надежды Савченко по обмену пленными поддерживается стороной противника.
Михаил Погребинский
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Самовольную инициативу нардепа уже раскритиковали в СБУ. Сама же Савченко утверждает, что обнародовав информацию о заложниках, хочет помочь их освобождению. Более того, она пообещала опубликовать еще один список военнопленных на Донбассе.

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На вопрос, как дальше будет развиваться процесс, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. 

"Знаете, в чем я вижу надежду на позитивное развитие? Достаточно понятно, даже очевидно, что инициатива Савченко поддерживается другой стороной. Они не согласились на этот вариант окончательно, насколько я знаю, но кто-то ей помогает с российской стороны, иначе она бы не встретилась в Минске. Скорее всего, есть перспектива. Возможно даже, россияне хотят ее использовать. Это не важно для меня. Для меня важно, чтобы людей освободили, чтобы обменяли пленных. Если будет такая возможность и на самом деле они готовы помочь Надежде Савченко, надо этим воспользоваться", — высказал уверенность Погребинский.

Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные депутатом Рады Надеждой Савченко списки пленных в Донбассе — некорректны.

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