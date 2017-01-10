СБУ готова организовать посещение омбудсменом Ефремова в СИЗО

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины опровергает информацию адвокатов о "нечеловеческих" условиях содержания в СИЗО экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова и готова организовать визит к нему омбудсмена, сообщил во вторник пресс-центр СБУ.

Адвокаты Ефремова во вторник пожаловались СМИ, что их подзащитный отбывает арест в одиночной камере с искусственным освещением.

"СБУ официально опровергает информацию адвокатов, обнародованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБУ Украины. Подчеркнем, что за все время пребывания под стражей господин Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным СБУ, Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым, окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного. "Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины по обращению адвокатов готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", — говорится в сообщении.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов также подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.