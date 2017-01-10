Политика
RSS

Дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области

Тема:

Дело Ефремова. Первый пошел? (635)

(обновлено: )13
Как сообщил адвокат бывшего нардепа адвокат обвиняемого Александр Мельников, если Ефремова перевезут в Луганскую область, его могут содержать в Старобельском СИЗО №2.
Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
Украинское фото

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Уголовное дело о государственной измене против экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области, сообщил адвокат обвиняемого Александр Мельников.

Ефремов возмутился решением Печерского суда. Видео
"24 Канал" на Youtube
Ефремов возмутился решением Печерского суда

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

"Суд перенес теперь в другой район (для рассмотрения дело Ефремова — Ред). Есть такой город Старобельск",- сказал Мельников. При этом адвокат пока не знает, будут ли в связи с этим перевозить Ефремова из киевского СИЗО в Луганскую область.

Мельников отметил, что если Ефремова перевезут в Луганскую область, его могут содержать в Старобельском СИЗО №2.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов также подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Подол в снегу
Украина в снежном плену - испытание власти
Украина-Польша: патриотизм и раздор
Год 2017: планы, перспективы, ожидания
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование