Дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Уголовное дело о государственной измене против экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области, сообщил адвокат обвиняемого Александр Мельников.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по целому ряду статей, в том числе по статье "государственная измена". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной ЛНР.

"Суд перенес теперь в другой район (для рассмотрения дело Ефремова — Ред). Есть такой город Старобельск",- сказал Мельников. При этом адвокат пока не знает, будут ли в связи с этим перевозить Ефремова из киевского СИЗО в Луганскую область.

Мельников отметил, что если Ефремова перевезут в Луганскую область, его могут содержать в Старобельском СИЗО №2.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов также подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.