ОБСЕ зафиксировала танки ВСУ вне мест хранения отведенной техники

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Укриана. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и зенитно-ракетный комплекс ВСУ вне мест, предназначенных для хранения отведенной техники, сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах члены патруля СММ зафиксировали два танка Т-64 на неподвижных транспортерах недалеко от города Константиновка в 60-ти километрах севернее Донецка. Также было зафиксировано два зенитно-ракетных комплекса "Оса", двигавшихся на запад, вблизи ПГТ (поселка городского типа) Новоайдар в 49-ти километрах от Луганска", — сообщил представитель СММ ОБСЕ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.