Социолог: если украинцы выйдут на улицы, то мирной революции уже не будет

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Украине наблюдается снижение протестных настроений среди населения, однако в случае массовых акций протеста мирной революцией они уже не закончатся, сообщила глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости… И я бы сказала, что, не дай Бог, что-то такое… Достаточно вспомнить, как под Радой один участник митинга бросил гранату. И я уверена, что никто его не готовил. "Свобода" тут ни причем – они стояли там же, со своими детьми и тоже могли пострадать от взрыва", — сказала Бекешкина в интервью изданию "Апостроф".

Социолог отметила, что после роста тарифов ожидался подъем протестных настроений, но этого не произошло. "Более того, протестные настроения даже несколько снизились. Растет апатия населения", — пояснила Бекешкина.