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Социолог: если украинцы выйдут на улицы, то мирной революции уже не будет

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Привет, год 2017! (80)

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Глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина уточнила, что после роста тарифов ожидался подъем протестных настроений, но этого не произошло, так как среди населения растет апатия.
Глава правления Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Украине наблюдается снижение протестных настроений среди населения, однако в случае массовых акций протеста мирной революцией они уже не закончатся, сообщила глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Сергей Дацюк
Сергей Дацюк / Facebook
Украинцы в апатии, но их расшевелят тарифы и война – эксперт

"Боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости… И я бы сказала, что, не дай Бог, что-то такое… Достаточно вспомнить, как под Радой один участник митинга бросил гранату. И я уверена, что никто его не готовил. "Свобода" тут ни причем – они стояли там же, со своими детьми и тоже могли пострадать от взрыва", — сказала Бекешкина в интервью изданию "Апостроф".

Социолог отметила, что после роста тарифов ожидался подъем протестных настроений, но этого не произошло. "Более того, протестные настроения даже несколько снизились. Растет апатия населения", — пояснила Бекешкина.

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