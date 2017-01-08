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Киев возобновил водоснабжение Луганска

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Как сообщается, долг Попаснянского района остается на уровне 123-124 миллионов гривен за потребленную электроэнергию. В целом ситуация с расчетами в регионе не изменилась.
Водопроводный кран. Архивное фото
East News

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал — в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай.

Сергей Дацюк
Сергей Дацюк / Facebook
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"Прозвучала информация, что Попаснянский водоканал получил первый транш средств в сумме 10,5 млн грн, мы на своих счетах увидели около 6 млн грн, поэтому было принято решение о восстановлении поставок на Петровский водозабор", — отметил он.

При этом Грицай подчеркнул, что на сегодня долг Попаснянского района, даже с учетом того транша, который прошел, остается на уровне 123-124 млн грн за потребленную электроэнергию. "После 10 января этот вопрос будет решаться", — сказал он, добавляя, что в целом ситуация с расчетами в регионе существенно не изменилась.

Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщила, что в Украине впервые уплачена часть долга за водоснабжение населению, проживающему в неподконтрольных Киеву районах Луганской области.

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