Плотницкий: в 2017 г удастся достичь компромисса по конфликту в Донбассе

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что в будущем году удастся достичь компромисса в вопросе конфликта в Донбассе. Об этом он заявил журналистам на праздничных мероприятиях в честь Рождества Христова в Луганске.

"Любая война заканчивается миром, поэтому, я считаю, что 2017 год все-таки поставит точку в этих разногласиях, мы найдем то понимание, то соприкосновение, которое позволит решить все наши вопросы, я надеюсь, без пролития крови", — отметил он.

Глава ЛНР подчеркнул, что уже наблюдаются предпосылки к урегулированию конфликта мирным путем.

"Вы видите, последнее время на Украине сколько проходит так называемых флешмобов… поют русские песни, стихи читают… А то руководство, которое сейчас нагнетает обстановку, я не думаю, что оно сможет очень долго продержаться у власти. Нельзя обманывать народ постоянно. Можно, но это ненадолго, и я думаю, это время истекло", — выразил уверенность Плотницкий.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.