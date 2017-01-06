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Савченко анонсировала публикацию списков пленных в Донбассе

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (490)

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Надежда Савченко намерена в ближайшее время опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести, которые она получила по результатам встречи в Минске.
Надежда Савченко
УНИАН

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко сообщила, что в ближайшее время она обнародует списки военнопленных и пропавших без вести в Донбассе. 

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена я обнародую в ближайшее время", — написала Савченко в своем аккаунте в Facebook.

Надежда Савченко в Facebook
Надежда Савченко со списками

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

 

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