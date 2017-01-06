"Рецепт" от Кравчука. Киев и Москва должны выбрать "моральных авторитетов"

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Первый президент Леонид Кравчук предлагает Киеву и Москве определить по пять "моральных авторитетов", которые составили бы документ по прекращению войны на Донбассе и налаживаю отношений между государствами.

"Я постоянно раздумываю, я постоянно нахожусь в таком состоянии, как прекратить войну. (…) Сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо. И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения", — заявил Кравчук в интервью "Эху Москвы".

При этом он добавил, что необходимы "человеческие и партнерские" отношения между Украиной и Россией.

"Не надо братски, не надо дружески. (…) Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские – старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем и не надо этого делать – это нехорошо", — подчеркнул экс-глава государства.

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"Я думаю, вот этот документ на стол президенту России, на стол президенту Украины, и пусть думают, как решить этот вопрос, потому что убивать думать не надо. Я не понимаю, неужели не содрогается ни у кого сердце, когда убивают детей?" — заключил Кравчук.

Напомним, первый президент Украины считает, что Киеву и Москве "надо договариваться".

Кравчук неоднократно призывал к украинско-российским переговорам. В августе прошлого года он заявил, что решить вопросы целостности и суверенитета страны, а также возвращения Донбасса и Крыма минские соглашения не смогут. Тогда он предложил главе государства Петру Порошенко провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным без участия международных посредников.

В декабре Кравчук заявил, что Российская Федерация не предпримет широкомасштабного наступления на Украину, ей выгоднее использовать "точечное давление".