Эксперт: самая скрываемая статистика в Украине – количество подаренного оружия

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в канун Нового года ударили бутылкой по голове, а сам нардеп после этого ранил мужчину. Пашинский уверяет, что это была самооборона и он стрелял в нападавшего на него мужчину уже после удара бутылкой по голове. Пострадавший, в свою очередь, говорит, что нардеп целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти, и пуля попала в ногу.

По поводу причин происшествия высказался в эфире радиостанции Голос Столицы президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Нас больше 20-ти лет уговаривают, что украинское общество чудовищно и нельзя никаким образом на уровне принятия закона дать возможность выбирать способ собственной защиты. И на этом фоне у нас всегда существует слой людей, для которых этот закон не нужен абсолютно, в том числе и наши народные депутаты. Одна из самых тщательно скрываемых статистик, которые существуют в Украине – это количество подаренного оружия. Но я от многих народных депутатов, в том числе и в открытых эфирах, слышал, что у них по два, по три наградных оружия", — отметил эксперт.