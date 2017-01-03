Депутаты ВР выполнили только 24% своих обещаний в 2016 - эксперт

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Комментируя результаты деятельности Верховной Рады в истекшем году, кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово і Діло" Валентин Гладких в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал, насколько ответственными были народные избранники.

"За год работы депутаты Рады раздали 1824 обещания, из этих 1824 обещаний они выполнили 429. То есть 24% — хуже, чем нам хотелось бы, но лучше, чем все мы привыкли думать, а мы привыкли думать, что политики в Украине только врут и ничего не делают. Остается вопрос, почему люди так мало об этом информированы?" — отметил Гладких.

Он также рассказал, какая из фракций была наиболее продуктивной.

"Если посмотреть по политическим силам, то, как это ни парадоксально — у всех, наверное, будет шок — самой ответственной фракцией в Верховной Раде Украины является "Народный фронт". Они выполнили 43% своих обещаний", — заявил эксперт.