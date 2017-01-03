Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины "в сложные времена"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. США остаются надежным стратегическим партнером Украины, сообщил глава государства Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

"С момента признания независимости Украины, Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. "Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", — отметил гарант.

Порошенко особо поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины "в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые собственно заложили фундамент успеха и силы американского народа".

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Президент заверил в твердом намерении Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности.

Ранее Порошенко с сенаторами США посетил зону АТО, а также вручил им государственные награды.