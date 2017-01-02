Политика
RSS

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году

2
Согласно данным "Чесно", больше всех пленарные заседания прогуливают депутаты фракции "Оппозиционный блок", групп "Воля народа" и "Видродження". Каждую пятницу заседание прогуливает каждый 4 нардеп.
Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Все пленарные заседания парламента в минувшем году посетили только 13 народных избранников, сообщает гражданское движение "Чесно".

"Больше всех прогуливает "Опоблок", "Воля народа" и "Видродження". Каждую пятницу заседание прогуливает каждый 4 нардеп", — говорится в сообщении.

chesno.org
Посещаемость народными депутатами заседаний ВР

Вместе с тем четверо депутатов, согласно с данными письменной регистрации, на заседания не явились. Среди них — Сергей Клюев, который находится в розыске, и Андрей Билецкий.

Напомним, ранее Билецкого избрали главой партии "Национальный корпус".

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Донбасс: блокада и пиар