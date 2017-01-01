Порошенко: у Украины сейчас больше поводов для оптимизма, чем год назад

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас у украинцев больше поводов для оптимизма, чем год назад.

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"Легко ещё не будет, но и худшее, особенно в экономике, уже позади. Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала (в неподконтрольных Киеву районах Донбасса — ред.), так же как и вражеское закрытие Россией рынка для наших товаров", — сказал Порошенко в обращении к украинскому народу, транслировавшему украинскими телеканалами.

Он отметил, что Украине удалось восстановить экономическое развитие. В связи с этим Порошенко отметил, что в 2017 году можно держать курс на увеличение доходов украинцев. Также он отметил, что в 2016 году Украина не покупала газ в России.

Кроме того перед выступлением президента украинцев поздравили с Новым годом украинские паралимпийцы, глава Европейского совета Дональд Туск, победительница "Евровидения —2017" Джамала, а также военные.