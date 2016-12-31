Порошенко передал пограничникам бронированные автомобили

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко передал служащим Донецкого пограничного отряда новый бронированный катер и автомобили, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки Hummer и новое вооружение", — говорится в сообщении.

При этом Порошенко сообщил, что в данный момент ведется работа по созданию комплексной системы охраны морских границ Украины и его морской экономической зоны.

"Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения" Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Находим любую воздушную, надводную цель", — цитирует пресс-служба Порошенко.

По его словам, система AEROS — это совместная украинского-американская разработка, которая изготовлена ​​на одном из предприятий "Укроборонпрома". Она повышает эффективность реагирования.

Порошенко добавил, что в дальнейшем планируется произвести и установить еще пять таких комплексов, которые будут интегрированы в единую государственную информсистему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей, а также в бассейнах Днепра и Дуная.

Ранее сообщалось, что президент Порошенко вместе с делегацией сенаторов из США в субботу, 31 декабря, посетил Мариуополь.