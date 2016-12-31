Порошенко вручил Маккейну "украинское наградное оружие"

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область наградил сенатора США Джона Маккейна "украинским наградным оружием". Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

При этом в сообщении на сайте президента уточняется, что речь идет о наградном оружии. На фотоснимке, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию в Twitter, Порошенко жмет руку Маккейну и держит в другой руке автомат.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в субботу на командный пункт украинских войск в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом. Как уточнил президент в своем Twitter, его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.