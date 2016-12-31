Маккейн: в 2017 году украинские территории будут освобождены

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Сенатор США Джон Маккейн убежден, что в 2017 году украинские территории будут освобождены. Об этом он заявил сегодня в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

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Сенатор поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.

"Также наша благодарность и наши молитвы идут к тем, кто ранен и погиб, к их семьям и близким. Мы этого никогда не забудем", — сказал Маккейн.

"Сотрудничество между нашими странами является важным для того, чтобы в Украине были безопасные границы. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли", — подчеркнул сенатор, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт военных в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом.