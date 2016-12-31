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В сети появилось поздравление Порошенко с Новым годом

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Год 2016, прощай! Итоги (115)

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В своем выступлении президент Украины Петр Порошенко коснулся вопросов обороноспособности страны, энергетической независимости, успехов на Евровидении и Паралимпиаде.
В сети появилось поздравление Порошенко с Новым годом
Скриншот с Youtube

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Поздравление президента Украины Петра Порошенко по случаю Нового 2017 года появилось в сети. Соответствующий ролик на своем Youtube-канале распространило информационное агентство "Українські новини".

Президент Украины Петр Порошенко. новогоднее поздравление
Сайт президента Украины
Прощай, 2016-й, уходи. Достижения, о которых Порошенко не скажет в новогоднюю ночь

В своем выступлении президент подчеркнул, что следующий год для страны будет успешней уходящего.

Порошенко коснулся вопросов обороноспособности страны, энергетической независимости, успехов на Евровидении и Паралимпиаде.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак поздравил всех украинских военных с Рождеством и Новым годом. По словам Полторака, этот года стал переломным для армии Украины. 

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