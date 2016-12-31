В сети появилось поздравление Порошенко с Новым годом

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Поздравление президента Украины Петра Порошенко по случаю Нового 2017 года появилось в сети. Соответствующий ролик на своем Youtube-канале распространило информационное агентство "Українські новини".

В своем выступлении президент подчеркнул, что следующий год для страны будет успешней уходящего.

Порошенко коснулся вопросов обороноспособности страны, энергетической независимости, успехов на Евровидении и Паралимпиаде.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак поздравил всех украинских военных с Рождеством и Новым годом. По словам Полторака, этот года стал переломным для армии Украины.